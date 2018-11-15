Seyircimizin Desteğiyle Kazanmak İstiyoruz"

Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin Ataman
, Panathinaikos
maçını klasik bir derbi olarak nitelendirdi. Ataman, seyircilerinin desteği ile bu önemli karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti. THY
Euroleague'in yedinci hafta 7. haftasında yarın Yunanistan
'ın Panathinaikos takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Bryant Dunston karşılaşmayla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasının klasik bir derbi maçı olduğunu belirten Ataman, "Yedinci haftaya aynı puanda giriyoruz. Rakibimiz, çok geniş rotasyonu olan bir takım. Nick Calathes, Keith Langford
ve Matt Lojeski
gibi çok tecrübeli skorer dış adamlarının yanı sıra pota altında da James Gist ve Stephane Lasme
gibi sert ve mücadeleci oyuncuları mevcut. İstikrarlı basketbol
oynuyorlar ve sert savunma yapıyorlar. Biz de aynı sertlik ile cevap verip, kendi basketbol stratejimizi sahaya koyarak seyircimizin de bize vereceği itici güç ve motivasyonla bu önemli maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
"SEYİRCİMİZİN DESTEĞİ İLE GALİBİYET İLE AYRILMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bryant Dunston, kendileri açısından çok önemli bir maç olduğunu ifade ederek, "Panathinaikos OPAP ile oynadığımız tüm maçlar çok zorlu geçiyor. Büyük bir enerji ile maç boyunca mücadele eden bir karakterleri var. Bizim de aynı şekilde müthiş bir enerjiyi sahaya koymamız ve hücumda devamlı yardımlaşarak takım oyununu sergilememiz gerekiyor. Hücumda işler bizim için iyi giderken savunulması zor bir takımız. Ama tabii ki savunmamızın da üst seviyede olması gerekiyor. Seyircimizin müthiş desteği ile birlikte karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
(İHA)
Ergin Ataman,Anadolu Efes,Panathinaikos
15 Kasım 2018 Perşembe 14:11