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Seyircisiz maçta olay çıktı

Siirt'te Özel İdarespor, sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

15.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:16
Siirt 'te Özel İdarespor, sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maçta, futbolcular arasında arbede yaşandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf Kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç ile 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.
Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı.
(Selami Deniz/İHA) Seyircisiz maçta olay çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Mardin, Siirt, Güncel

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