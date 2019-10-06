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Seyit Mecid Cami yenileniyor

Mardin'in Midyat ilçesi Akçakaya mahallesindeki Seyit Mecid Camisinde yenileme çalışmalarına başlandı.

06.10.2019 10:54Seyit Mecid Cami yenileniyor
Mardin'in Midyat ilçesi Akçakaya mahallesindeki Seyit Mecid Camisinde yenileme çalışmalarına başlandı.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin camideki yenileme çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.
Şahin yaptığı açıklamada, caminin yanında sosyal tesis yapımına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Cami, mevcut haliyle hem statik açıdan hem de fiziksel şartlar itibariyle ibadete elverişli bir yapı değildi. Mahale sakinleri de mevcut durumu düzeltebilecek ekonomik güce sahip değildi. Caminin uygunsuz koşullarda hizmet etmesine sebep olmaktaydı. Camimizin tuvaletleri, abdest alma bölümü ve sosyal tesisleri ile diğer bölümlerin en temiz bir şekilde hizmete açılacak."

Veysi Şahin, Akçakaya, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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