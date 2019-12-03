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Seyit Onbaşı'nın torunları Çanakkale şehitliğini ziyaret etti

BALIKESİR'in Havran ilçesinden 50 öğrenci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Seyit Onbaşı'nın vefatının 80'inci yılı dolayısıyla organize edilen anma etkinliği kapsamında, Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti.

03.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26Seyit Onbaşı'nın torunları Çanakkale şehitliğini ziyaret etti
BALIKESİR'in ilçesinden 50 öğrenci, Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Seyit Onbaşı'nın vefatının 80'inci yılı dolayısıyla organize edilen anma etkinliği kapsamında, Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları sırasında görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı'nın memleketinden 50 öğrenci, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın organize ettiği geziye, Havran'ın Kocaseyit Mahallesi'nden katılan 50 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde atalarının savaştıkları toprakları ziyaret ederek, dua okudu.


- Balıkesir

Balıkesir, Çanakkale, Gelibolu, Havran, Güncel

Kaynak: DHA

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