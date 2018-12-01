Seyit Onbaşı, Ölüm Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı -2

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:17



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:17

ÇANAKKALE Savaşları'nda, 276 kiloluk mermiyi topun namlusuna sürerek savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Koca Seyit Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.Çanakkale Savaşları'nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın kaderini değiştiren Koca Seyit, ölüm yıl dönümünde anıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Koca Seyit Mahallesi'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, resmi kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Seyit Onbaşı'nın mezarına karanfiller bırakıldı. Törenin ardından, Koca Seyit Anıt alanı ziyaret edildi. İçerisinde, heykeller, temsili savaş siperleri ve Koca Seyit'in de anlatıldığı Çanakkale Müzesi gezildi. Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, müzenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.Seyit Onbaşı'ya rahmet dileyen Vali Yardımcısı Demirhan, "Seyit Onbaşı gibi kahramanlar sayesinde biz bugün buradayız. Onların torunları olarak Çanakkale'nin kahramanının torunları olarak gururluyuz, ama onların yolundan gitmeniz lazım. Onların vatan sevgisiyle, vatan aşkıyla nasıl yoğrulduysalar da bizlerin de vatan aşkıyla, devlet ve millet aşkıyla yoğrulmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet edeceğimiz gençleri bu yolda yetiştirmemiz lazım. Vatanımız hiçbir zaman bölünmeyecek. Parçalanmayacak. Devletimiz daima devam edecek. Yüce Atatürk'ün dediği gibi, 'Cumhuriyetimiz devletimiz ilelebet payidar olacaktır' diye düşünüyorum" dedi.Kocaseyit Merkez Cami'nde okunan mevlit sonrasında Havran Belediyesi tarafından mahallede lokma ve pilav dağıtıldı. - Balıkesir