Seyit Rıza ve Arkadaşları Tunceli'de Anıldı

ELAZIĞ'da 1938 yılında idam edilen Seyit Rıza
ve arkadaşları, Tunceli
'deki anıtına karanfil bırakılıp, mum yakılarak anıldı. Elazığ
'da idam edilen Seyit Rıza ve 7 arkadaşı için Tunceli'de anma töreni düzenlendi. Seyit Rıza'nın ismini taşıyan meydandaki anıt önündeki anmaya HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü
, HDP milletvekilleri Dilşad Canbaz ve Kemal Bülbül
ile vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin duasının ardından törene katılanlar, Seyit Rıza'nın anıtına karanfil bırakıp, idam edilenlerin anısına mum yaktı.
- Tunceli
Elazığ,Tunceli,Seyit Rıza
15 Kasım 2018 Perşembe 22:44