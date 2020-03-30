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Seyitgazi'de AK kadınlardan yaşlılara yardım eli

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seyitgazi İlçe Kadın Kolları üyeleri, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaç ve isteklerini karşılamalarına yardımcı oldu.

30.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:02
Seyitgazi'de AK kadınlardan yaşlılara yardım eli
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seyitgazi İlçe Kadın Kolları üyeleri, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaç ve isteklerini karşılamalarına yardımcı oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Seyitgazi'de sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları, AK Partili kadınlar unutmadı. Ak Parti Seyitgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek ve yönetimi, yaşlı vatandaşları telefonla arayarak, kendilerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Ak Kadınlar, talep eden yaşlı vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu.

Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek; "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı arayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması hususunda gereken özeni gösterdik" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyitgazi, AK Parti, Suriye, Politika
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