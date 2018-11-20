20 Kasım 2018, 10:06
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Seyitgazi'de Mevlid Kandili Coşkusu

Seyitgazi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in doğumunun sene-i devriyesi münasebetiyle Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesi münasebetiyle Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

Mevlid Kandili, Seyitgazi Merkez Çarşı Camii'nde vaaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kutlandı. Seyitgazi İlçe Müftüsü Sait Dizen, vaazında; "Peygamberimizin hayatı, yüce ahlakı ve davranışları bizim için rol modeldir. Her Müslümanın Peygamberimizin bu örnekliğini alıp hayatına uygulaması gerekmektedir"dedi.

Daha sonra Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen tarafından yapılan dua sonrasında cemaatle namaz kılındı, katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı. - ESKİŞEHİR Mevlid Kandili,Eskişehir,Seyitgazi
20 Kasım 2018 Salı 10:06