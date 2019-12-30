Haberler » Güncel » Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil - Haber

Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

30.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:18 Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil
'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda yarın 31 2019 tarihinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Seyitgazi, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02   İstanbul'da yılbaşı tedbirleri - Haber
18:00   Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı - Haber
18:00   MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan yeni yıl mesajı - Haber
18:00   Yangından kurtarılan çocuğa kendi çoraplarını giydiren sağlıkçıya takdirname - Haber
17:55   İzmir'e yerli üretim 15 yeni otobüs - Haber
17:43   Balıkesir'de bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu! Sevgilisi ve arkadaşı gözaltında - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:04:19