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Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

08.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:05 Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil
'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak ) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Seyitgazi, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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