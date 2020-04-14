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Seyitgazili çiftçiler patates ekimine başladılar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki çiftçiler, Covid-19 korona tehlikesi bir tarafa koyarak vatandaşın ihtiyacı olan patates ekiminin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

14.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:45
Seyitgazili çiftçiler patates ekimine başladılar
Eskişehir 'in Seyitgazi ilçesindeki çiftçiler, Covid-19 korona tehlikesi bir tarafa koyarak vatandaşın ihtiyacı olan patates ekiminin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Covid-19 korona tehlikesinin her geçen gün hissedildiği şu günlerde çiftçilerin ürün ekim ve çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden Akin mahallesi çiftçilerinden Satılmış Dutlu; "Topraklar olsun, hayvanlarımız olsun sürekli ilgilenip bakmamız gerekiyor. Çiftçi olarak değişi zamanlarda çeşitli çalışmalarımız olur ekim olur, söküm olur, biçim olur tarlayı sürmek olur. Diğer zamanlarda ise hayvanlarımızla ilgilenir onların ihtiyaçlarını giderir, sonra onlardan aldığımız ürünleri satarak geçimimizi sağlarız. Burada bugün patates ekimini gerçekleştiriyoruz"diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Seyitgazi, Eskişehir, Güncel
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