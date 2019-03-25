Seyitgazililerden Kazım Kurt'a Tam Destek

Başkan Kurt son olarak Alaaddin Cafede Seyitgazililer ile buluşurken, etkinliğe CHP Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Tepe de katıldı.

Seyitgazililerin Başkan Kazım Kurt'a yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Başkan Kurt masaları tek tek gezerek etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti. Seyitgazili vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Seyitgazillerden destek istedi. Gerçekleşecek olan seçimlerin yerel seçimler olduğunu ifade eden Başkan Kurt, bu seçimlerde siyasi partilerin ya da ideolojilerin önemli olmadığını kaydetti. Başkan Kurt, bu seçimde yerel hizmetlere oy verileceğini dile getirdi. Kendisinin de Seyitgazili olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda görev yaptığı 5 yıl içerinde Seyitgazililere leke getirecek hiçbir çalışma yapmadıklarının altını çizdi. Türkiye'nin birçok belediyesinde işçilerin maaşlarının ödenmediğine dikkat çeken Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde ise işçi maaşlarının bir gün bile aksatılmadığını söyledi.

Kaynak: Bültenler