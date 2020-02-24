Seyitoba'nın Esmek'te kursiyerler deriden çanta üretiyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı sistemler inşa ederek altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. MASKİ bu amaçla Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi'nde yaşayanlar için de önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Sondaj kaynağından çıkarak mahallenin deposuna su ileten terfi hattı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yenilendi. Mahallede yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ile MASKİ Şefi Kerim Orhan da yakından takip etti.

"Yapılan işten çok memnunuz"

Seyitoba Mahalle Muhtarı Ali Çetinkaya, "Eski hattımız zamanında tüzel kişilik tarafından imece usulüyle döşenen sağlıksız bir hattı. Sürekli patlak oluyordu ve susuz kalıyorduk. Şuan yepyeni ve sağlıklı borularla yeni hattımız döşendi. Gerçekten bizler için çok iyi oldu. Yapılan işten çok memnunuz. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Cengiz Başkanımıza da hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.