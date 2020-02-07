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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı: Bilmediğiniz çok şey var

YouTube hesabından yayınladığı videosunda yıllar önce modellik yaptığı dönemden bahseden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında da "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek kafa karıştırdı.

07.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:42

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısında yaptıklarını paylaşan Şeyma Subaşı, son videosunda öncesi içtiği kahveli karışımın tarifini verdi. Mutfakta tarif verirken eski yaşantısından bahseden Subaşı, tek celsede boşandığı Acun Ilıcalı hakkında da ilginç bir çıkışta bulundu.

"BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

16 yaşında moda yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, o dönemlerde yüzü ve fiziğinin henüz oturmadığını ve ailesini bu yarışmaya katılmak için zor ikna ettiğini anlattı. 20 yaşında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katıldıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Subaşı, Ilıcalı ile tanışmasıyla alakalı "Bilmediğiniz çok şey var nasıl başladığı ile ilgili ama o konuları konuşmayacağım" diyerek gönderme yaptı.

ACUN ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bu çıkışından sonra sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı "Hayatında biri varken bu konuları konuşman ne kadar doğru" derken bazı kullanıcılar da Subaşı'nın dikkat çekmek için böyle çıkışlarda bulunduğunu iddia etti.

ACUN VE ŞEYMA AŞKI NASIL BAŞLADI?

Şeyma Subaşı, 20 yaşında Var mısın Yok Musun isimli yarışmaya katılmış, ikili de burada tanışmıştı. İkilinin aşkının başladığı dönemde ise Acun Ilıcalı kızlarının annesi olan Zeynep Yılmaz ile evliydi. Çiftin 2014 yılında ise kızları Melisa dünyaya gelmişti. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 2017 yılının Eylül ayında nikah masasına oturmuş ancak çift evliliklerinin 15. ayında tek celsede boşanmışlardı.

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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı: Bilmediğiniz çok şey var

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
SİNYOR:ŞEYMA ONA BUNA VERE VERE KOL GİRECEK KADAR OLMUŞTUR HALEN POPÜLERİTE PEŞİNDESİN.
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NE DEMELİ:Kadın tek başına bir hiç olduğunu biliyor. Hala Acunun üstünden bir şeyler elde etmeye çalışıyor. O yüzden dilinden düşürmüyor.
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SAKARYALI HATUN:Maddi ihtiyaçlar kadar manevi ihtiyaçlar da vardır... Manevi açlık; insanı saçma sapanlığa götürür.
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ZİYAA:Cuma Gününüz Mübarek Olsun.
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ZİYAA:Sağol Ziya Uşağum. . .
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ADINIZI YAZIN:BU MİLLET SİZİ HİÇ MERAK ETMİYORKİ NEYİNİZİ BİLMİYORUZ . . SADECE GÖZÜKMEYİN RAHATSIZ EDİYORSUNUZ
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BEŞİKTAŞK:sağol kendini çok iyi tanıttın türkiyenin yüz karası
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