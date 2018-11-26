26 Kasım 2018, 14:10
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın Boşanma Haberine Böyle Tepki Vermişti

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı. Sosyal medyaya gündem olan olay sonrasında Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı'nın boşanmasına verdiği tepki gündeme geldi.

Ünlü çiftin boşanma haberleri sonrasında Şeyma Subaşı'nın, 2 yıl önce sevgilisi Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı'nın boşanmalarına verdiği tepki sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte, Şeyma Subaşı'nın Snapchat uygulamasından yaptığı o paylaşım..

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım sonrasında sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüş, Subaşı hesabına gelen kötü yorumları silmişti.

ÜNLÜ GELİN ADAYI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Adını 'Gelinim Olur Musun?' programıyla duyuran eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne sürdü.

ŞEYMA, BOŞANMA YORUMLARINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 14:10



YORUMLAR (3)
İTİCİ: Bu kadınin tipinde bir iticilik var
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KUMSAL: pislik kadın para için rezil ediyorsun kendini . boşandılar da ne oldu sana da kalmadı diyeceğim ama amacın sana kalması değildi zaten
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HAMİDE SAN: haklıyken haksız duruma düşmiyim
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