Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın Boşanma Haberine Böyle Tepki Vermişti

Ünlü çiftin boşanma haberleri sonrasında Şeyma Subaşı'nın, 2 yıl önce sevgilisi Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı'nın boşanmalarına verdiği tepki sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte, Şeyma Subaşı'nın Snapchat uygulamasından yaptığı o paylaşım..

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım sonrasında sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüş, Subaşı hesabına gelen kötü yorumları silmişti.

ÜNLÜ GELİN ADAYI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Adını 'Gelinim Olur Musun?' programıyla duyuran eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne sürdü.

ŞEYMA, BOŞANMA YORUMLARINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.