Haberler » Magazin » Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı aldattın mı sorusuna ilk kez yanıt verdi - Magazin

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı aldattın mı sorusuna ilk kez yanıt verdi

YouTube üzerinden yayınlanan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, "Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?" sorusuna ilk kez cevap vererek "Hayır, aldattığım mı konuşuluyor?" dedi.

25.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:32

Son zamanlarda her yaptığıyla olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında yayınlanan Noteri isimli programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Subaşı, bu zamana kadar Acun Ilıcalı'yı hiç aldatmadığını söyledi.

"ACUN'U ALDATMADIM"

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisini masum gördüğü için sevdiğini söyleyen Subaşı, "Benim enerjim Acun'a fazla geldi" dedi. Acun Ilıcalı'nı tek celsede boşandıktan sonra oyuncu Çağatay Ulusoy ile eşini aldattığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu'nun "Şeyma'ya yakışır bir cevap istiyorum, Acun'u aldattın mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Yok, hayır tabi ki de. Aldattığım mı konuşuluyor? Öyle bir şey yok, zaten benim her şeyim ortalıktaydı, herkes beni biliyor ve tanıyor. Ama şöyle bir durum var; ben fazla yakın oluyorum, fazla sarılıyorum bu yanlış belki. Bizim Türk örf ve adetlerine göre böyle bir karakter olmamalı. Biz Çağatay Ulusoy'la sarılarak falan dans etmişliğimiz var. Ben herkesle yakınım belki bu yanlış anlaşılıyor olabilir."

ÇAĞATAY İLE EĞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Şeyma Subaşı'nın yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıkmış ve Acun Ilıcalı ile evliliğin bu sebepten bittiği iddia edilmişti.

"O DA BENİ İSTEMEDİ BEN DE ONU İSTEMEDİM"

Boşanması hakkında da samimi itiraflarda bulunan Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" dedi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı aldattın mı sorusuna ilk kez yanıt verdi

Ali Eyüboğlu, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
AHMET: sen ahlaksızın tekisin hepsi bu
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: gereksiz bir isim . gündemi boşuna meşgul ediyosun
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
XKADIN: GERÇEKTEN GERİZEKALI OLDUĞUNU ANLIYAMACAK KADAR MI GERİZEKALISIN. . tabiki buna cevap veremeyecek kadar
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: Şu kadının haber yapılmaması için ülkecek para toplayalım ve ilgili yerlere verelim.
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
ONUR: ben para için katlanacak karakterde değilim demiş bak bak
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
ASLAN: senin parayla ne işin olur şeyma biz biliyoruz senin küçük tertemiz kalbini
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
PONÇİKK :): HAYILISI BEE GÜLÜM . . . :)
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
SSS: KESİN ALDATMAMIŞTIR KESİN :)
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:41   "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" 27 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor! - Magazin
15:24   Ata Demirer, Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu oldu - Magazin
15:23   Oyuncu Şevval Sam "Ölüm fermanıdır" diyerek Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösterdi - Magazin
14:16   Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozu sosyal medyaya damga vurdu - Magazin
14:14   Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı aldattın mı sorusuna ilk kez yanıt verdi - Magazin
12:16   Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı - Magazin
12:06   Nuri Alço'nun 45 yıl önce Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı - Magazin
25.12.2019 16:06:42