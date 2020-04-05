Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı, koronavirüs nedeniyle kızını göremediği için üzgün olduğunu belirtip ağladığı anın fotoğrafını Instagram 'dan paylaştı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ünlüler de durumdan nasibini alıyor. O isimlerden biri de Şeyma Subaşı. Normal zamanda ülke ülke gezmesi ve katıldığı partilerle gündem olan Subaşı bugünlerde vaktini evinde geçiriyor.

"KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM"

İtalyan sevgilisi Guido Senia'yla birlikte İstanbul'da evinde olan ünlü isim Instagram'dan ağlarken paylaştığı hikayesine şunları yazdı: "Evet güzel oynuyorum dimi Instagram'da sürekli; pozitif olun ve pozitif kalın diye. Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım. Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona!"

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi İsrail'den döndükten sonra tepkiler üzerine sevgilisiyle birlikte 14 gün evinde karantinaya girmişti. Karantina süreci geçtiğimiz gün biten Subaşı, Cüneyt Özdemir'e verdiği röportajda ise Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yanında olan kızı Melisa'yı çok özlediğini belirtmişti.