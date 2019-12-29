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Şeyma Subaşı amuda kalktı, sevgilisinden tam not aldı

Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, amuda kalktığı anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni gelirken Şeyma, İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan tam not aldı.

29.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:18

Son dönemde kanalından yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşım ile yine gündem olacak gibi gözüküyor.

İLK YORUM SEVGİLİSİNDEN GELDİ

Şeyma Subaşı, yaparken amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü fenomenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, ilk yorum İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geldi. Senia, Şeyma'nın paylaşımına "Bravo bebeğim" yorumunu yaptı.

"KEŞKE ACUN'DAN 3 ÇOCUK YAPSAYDIM" İTİRAFI ÇOK KONUŞULDU

Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirmişti.

Şeyma SubaşıŞeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım

Şeyma Subaşı amuda kalktı, sevgilisinden tam not aldı

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