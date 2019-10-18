Şeyma Subaşı, amuda kalktığı pozuyla vücudunun güzelliğini gözler önüne serdi

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle adını kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ayna karşısında amuda kalkarak poz verdi.

"TEPE TAKLAK"

Instagram hesabından amuda kalktığı anların fotoğrafını yayınlayan Şeyma Subaşı paylaşıma İngilizce olarak, "Tepe taklat" notunu ekledi. Subaşı'nın takipçileri de fotoğrafa sessiz kalmadı. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Vücudunuz muhteşem ötesi." yorumunu yaptı.

BİRBİRİNDEN ÖZEL POZLAR VERMİŞTİ

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çekilmiş özel karelerini ilk kez yayınlamıştı. Art arda özel anlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın, sevgilisiyle yatakta olması dikkat çekmişti.