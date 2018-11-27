Şeyma Subaşı, Boşandıktan Saatler Sonra İstanbul'u Terk Etti

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında ST. Tropez'de rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Ünlü çiftin 14 aylık evliliği Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 9 dakikalık davayla son buldu.

"HER EVLİLİKTE BOŞANMA VAR"

Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada "İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz... Her evlilikte boşanma da var" dedi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Boşanma davasından sonraevliliğinin bitmesine rağmen yaptığı eğlenceli paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, İstanbul'u terk etti.

"BYE BYE İSTANBUL"

Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kendisini havalimanına atan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu Instagram hesabından ''Bye bye İstanbul'' notuyla paylaştı.