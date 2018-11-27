27 Kasım 2018, 16:05
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Şeyma Subaşı, Boşandıktan Saatler Sonra İstanbul'u Terk Etti

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı boşanmadan saatler sonra İstanbul'u terk etti.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında ST. Tropez'de rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Ünlü çiftin 14 aylık evliliği Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 9 dakikalık davayla son buldu.

"HER EVLİLİKTE BOŞANMA VAR"

Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada "İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz... Her evlilikte boşanma da var" dedi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Boşanma davasından sonraevliliğinin bitmesine rağmen yaptığı eğlenceli paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, İstanbul'u terk etti.

"BYE BYE İSTANBUL"

Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kendisini havalimanına atan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu Instagram hesabından ''Bye bye İstanbul'' notuyla paylaştı.

27 Kasım 2018 Salı 16:05



YORUMLAR (48)
ESMER: ne terki ya tatile gitmiştir gelir tekrar bi miami yada dubai yapıp. . . o çocuğu da peşinden sürükleyip duruyo ne verecek ki kızına ne katabilecek ki acaba yazık çocuğa . .
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DAKYANUS: karı milleti işte
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KZK: Lütfen bir daha gelme
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AKILLICA: ÇOK ZEKİ Bİ BAYAN 9 SENE GEÇİR SONRA 14 AY EVLİ KAL ÇOÇUK YAP SONRA AYLIK NAFAKA 125 BİN AL SONRA PARTİLER İÇİN MASRAFLARI AL ÇOK AKILLI KIZSIN TEBRİK EDERİM BRAVO
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.: Hayırlısı olsun allah herkese huzurlu güzel bir ömür nasip etsin
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