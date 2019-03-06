Şeyma Subaşı, Boşanmalarına Sebep Gösterilen İddialara Bir Bir Cevap Verdi

Demet Akalın kardeşinin Şeyma Subaşı tarafından TV8 kanalından kovdurulduğuna dair iddialarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından Akalın'ın bu iddiasını yalanlayan Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmalarına sebep olarak gösterilen, kızı Melisa'nın hastaneye kaldırılma iddialarını da reddetti.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından ortaya bir iddia atılmıştı. İddia göre; Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa içinde bir ilaç olan suyu içti hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine, Acun Ilıcalı Subaşı'dan tek celsede boşandı.

"MELİSA HİÇ BİR ZAMAN HASTANEYE KALDIRILMADI"

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın hastaneye kaldırıldığı iddialarına açıklık getirdi. Subaşı, "Ama en bombası şu! Kızı Melis bilmem neli su-cola içti. Benimle kafayı bozmuşsunuz kabul edin. Çok şükür Melisa şu yaşına kadar hiç hastaneye kaldırılmadı. Aşıları için gittiği, çocuk doktoru dışında...

Lütfen her gün beni konuşmaya ve yalan haber yapmaya devam edin! Neden bilmiyorum ama kendimi haksızlığa uğradığım için her gün daha güçlü ve mutlu hissediyorum!

"BEN HAYATIMI YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Subaşı,"İşte o iki sene kablo taşıdı kanalda dediğin kişiyi de işten çıkartan ben değilim. Hatta tam tersi ben zannedecekler, üstüme gelecekler lütfen çalışmaya devam etsin diyen benim! Ama alıştığınız için her şeyi benim üzerime atıp Şeyma cevap vermez diye. Sizler bütün masalarda beni konuşacaksınız ben de hayatımı yaşamaya devam edeceğim."



