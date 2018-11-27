Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı: Son Derece Çirkin

Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Pazartesi günü sürpriz bir şekilde evliliklerini bitirdi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'nde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Şeyma Subaşı ise gece yarısı Instagram hesabından bir açıklama paylaşarak, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

"ARKADAŞLIĞIM YAKIN ÇEVREM TARAFINDAN BİLİNİR"

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Çağatay Ulusoy'la uzun zamandır arkadaş olduklarını ve bu durumun yakın çevresi tarafından bilindiğini belirten Şeyma Subaşı açıklamasında, 'Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir' ifadelerini kullandı.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

DÖVMESİNDEKİ CÜMLEYİ YAZDI

Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı.