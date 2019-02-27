Şeyma Subaşı, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir moda çekimi için verdiği cesur pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Sosyal medyada cesur fotoğrafları paylaşılan Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı'n bir moda çekimi için poz veren Şeyma Subaşı, takipçilerini cesur pozlarıyla mest etti.

16 YAŞINDAKİ HALİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı bir yarışmaya ait olan Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen Şeyma Subaşı'nın takipçileri yorumlarıyla çok şaşırdıklarını belli etti.