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Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Şeyma Subaşı, konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

26.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:21

Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Noteri isimli programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

ÇOCUK İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı. Ilıcalı'dan Melisa adını verdiği bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, çocukları çok sevdiğini hatta çevresindekiler ona bir anaokulu aç dediğini anlattı. Bir de çocuk itirafında bulunan Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

"ACUNLA BİRBİRİMİZE TOLERANSIMIZ KALMADI"

Programda Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" demişti.

Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
ADINIZI YAZIN: neden bu kadar haber yapılıyor her konuşması neden yani çok çok mu önemli türkiye için ki gündemde sürekli
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CEVOLİ: şu nafaka işi kalksın artık. sevmediğin azetmediğin insanlara neden bakasın
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A.Y: para para para
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HULK: bunları haber yapmayın lütfen
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SDA: yok ol
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KİMSE KİM: Bu insanlar haber oldukça, magazinden soğuyorum. Boş insan bunlar, topluma faydası olmayan hatta kötü örnek olan insanlar.
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MERT: Arada doğru söylüyor. Gelirini üçe katlayacaktı rahattı tabi.
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FASAFİSO: Acunası kadın , 3 çocuk yapsam rahattım demiş şimdi sanki cok zordasın.
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:D: . ona mı parasına mı acaba. keşke 3 çocuk yapsaydım diyorsun nafaka daha fazla olsun diye mi :D
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LEN BUNUN HABERİNİ YAPANIN TAAA....: neden söyleyecek başka ; annelikle alakası yok , olsa metres yaparmı utanmaz!
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