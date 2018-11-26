26 Kasım 2018, 14:29
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Şeyma Subaşı'dan Tek Celsede Boşanan Acun Ilıcalı'dan İlk Açıklama: Yürütemedik, Boşandık

9 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık." dedi.

Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı bugün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı. 9 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık." dedi.

"İDDİALAR ÇİRKİN VE ASILSIZDIR"

Evliliği 8 dakika süren duruşmada bitiren Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz... Her evlilikte boşanma da var.

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN DENEDİK"

Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir.

"SEVEREK EVLENDİK, SAYGI İLE AYRILDIK"

Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık."

ÇAĞATAY'IN EVİNE GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Eski gelin adayı Sinem Umaş, Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı oyuncu Çağatay Ulusoy'la aldattığını, Ilıcalı'nın da Defne Samyeli'nin kızına Londra'dan ev aldığını iddia etti.

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:29



YORUMLAR (50)
ESRA: İddialar doğruysa Defne de Aşk-ı Memnudaki Firdevs gibi çıktı, kızlarını satıyor bir bir.
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KARŞIYAKALI: Fark etmez bunlar popüler kişiler Acunun etrafında Şeyma çok şeymanın etrafında Acun çok yalnız benimde etrafımda bu ikiliyi örnek alan aileler vardı bundan sonra bakalım onlar nasıl kararlar alacaklar
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NORMALİTE: evlilik türk kafa yapısına pek uygun deil 8 sene beraber yaşamışlar imzayı atınca 1 yılda herşey bitmiş aynı sıkıntıyı bende yaşadım 11 sene konuştuk ailesi gidiyoz vermiyo 13 kere istedik sonunda razı oldular 10. ayda ayrıldık büyüsü bozuldu o ulaşılamaz insanın
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ZZ EBANİ: O değil de Şeyma,, 1 yıllık evlilikten ne kadar azık alacak ?? Erkekleri kerizleme sanatı olan nafakayı esefle kınıyorum. Haysiyeti olan nafakayı düşünmez...
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YENİÇERİ: Ee acun ne bekliyordun buldu genç bir tosun sana vurdu tekmeyi davul bile dengi dengine
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