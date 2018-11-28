28 Kasım 2018, 09:17
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Şeyma Subaşı'dan Boşanan Acun Ilıcalı, Mahkemeden Sonra Arda Turan'la Yemek Yedi

Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, mahkemenin ardından Etiler'e giderek Arda Turan'la yemek yedi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Mahkemenin ardından Bebek'teki kafesine giden Şeyma Subaşı, burada icra memurlarıyla karşılaştı.

"İCRA KONUSUNUN BİZİMLE ALAKASI YOK"

Acun Ilıcalı ile boşanması hakkındaki sorularını cevaplamak istemeyen Subaşı, icra konusunda da, "Bizimle alakası yok. Bizden eski olan mal sahibiyle alakalı bir durum. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi. Ayşe Kucuroğlu'nun olduğunu muhabirler hatırlatınca, "Ayşe Kucuroğlu'nu tanırım, çok da severim. Onun olduğunu bilmiyordum" diye konuştu. Subaşı daha sonra "Melisa'nın karnı ağrıyormuş, o yüzden eve koşturmam lazım" diyerek aracıyla uzaklaştı.

Acun Ilıcalı ise mahkemenin ardından Etiler'de Arda Turan'la buluşarak yemek yedi.

Arda Turan,Şeyma Subaşı,Subaşı,Acun Ilıcalı
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:17



YORUMLAR (29)
VATAN: BİRBİRLERİNİ BULMUŞLAR MAŞALLAH. AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE.
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MEHMET KURT: Ardan Madridde bankoydu! Barcelona Luis Enrique ardayi Aldi ve rakibleri Neymar Messi ve rakitic, Enrique zamaninda oynuyordu, Enrique birakti ve yeni hoca ardayi istemedi. Simdi soruyorum sizce kolaymi dunyanin en iyi futbolcularla yarismak? Ordan basaksehire gelmek. Futbolu bilmiyorsunuz konusmayin bari. Arda super topcu, ve yaptiklari ortada. Ozel hayatima ugrasip durmayin ikide bir salak salak!
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DELİ KADİR: boşanıp semeresini yiyenlerden
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MZO: tencere kapak misali al birini vur diğerine
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LEONARDO KAPKARA : Zaten bunlar bir tarikatın üyeleri bunlar o büyük abileri olmasaydı ne TV acabilirdi nede diğer zibidi barcolenada oynayabilirdi arkalarındaki büyük abiler ne derse o bunlar kukla ve oyuncak şimdi ufak ufak abileri bunlarida bitirecek
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