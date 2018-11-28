Şeyma Subaşı'dan Boşanan Acun Ilıcalı, Mahkemeden Sonra Arda Turan'la Yemek Yedi

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Mahkemenin ardından Bebek'teki kafesine giden Şeyma Subaşı, burada icra memurlarıyla karşılaştı.

"İCRA KONUSUNUN BİZİMLE ALAKASI YOK"

Acun Ilıcalı ile boşanması hakkındaki sorularını cevaplamak istemeyen Subaşı, icra konusunda da, "Bizimle alakası yok. Bizden eski olan mal sahibiyle alakalı bir durum. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi. Ayşe Kucuroğlu'nun olduğunu muhabirler hatırlatınca, "Ayşe Kucuroğlu'nu tanırım, çok da severim. Onun olduğunu bilmiyordum" diye konuştu. Subaşı daha sonra "Melisa'nın karnı ağrıyormuş, o yüzden eve koşturmam lazım" diyerek aracıyla uzaklaştı.

Acun Ilıcalı ise mahkemenin ardından Etiler'de Arda Turan'la buluşarak yemek yedi.