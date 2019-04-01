Şeyma Subaşı'dan "Kitaplar Aksesuar Değildir" Diyen Itır Esen'e Jet Cevap

Aşk yaşadıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Itır Esen, sosyal medya hesabından kitapla poz veren Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı. Esen'i Subaşı'dan yanıt gecikmedi.

ŞEYMA'YA GÖNDERME YAPTI

Itır Esen, Twitter hesabından "Kitaplar aksesuar değildir" paylaşımını yaparak kitapla poz veren Acun'un eski eşi Şeyma'ya gönderme yaptı.

ITIR'A JET HIZINDA CEVAP

Itır'ın göndermesine Şeyma'dan yanıt gecikmedi. Instagram hesabından Elif Şafak'ın kitabını paylaşan Subaşı, "Yolda, trafikte, kafede, toplantı ya da arkadaşımı beklerken bana en iyi eşlik edecek şeyi yeni buldum Kitaplarımı da çanta, gözlük gibi artık yanımdan ayırmıyorum." dedi.

"YIKAMAKLA TEK ÇIKMAYAN PİSLİK HASET VE ART NİYETTİR"

Subaşı bu paylaşımdan hemen sonra kitapta yer alan bir bölümü paylaşarak Itır Esen'e gönderme yaptı. Subaşı'nın paylaştığı kısımda ise; "Esasa kirlilik, dışta değil içte, kisvede değil kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kaplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir." sözleri yazıyor.