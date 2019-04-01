01 Nisan 2019, 14:52
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Şeyma Subaşı'dan "Kitaplar Aksesuar Değildir" Diyen Itır Esen'e Jet Cevap

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı söylenen Itır Esen, kitapları aksesuar olarak kullandığını düşündüğü Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı. Esen'e Subaşı'dan jet hızında yanıt gecikmedi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Itır Esen, sosyal medya hesabından kitapla poz veren Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı. Esen'i Subaşı'dan yanıt gecikmedi.

ŞEYMA'YA GÖNDERME YAPTI

Itır Esen, Twitter hesabından "Kitaplar aksesuar değildir" paylaşımını yaparak kitapla poz veren Acun'un eski eşi Şeyma'ya gönderme yaptı.

ITIR'A JET HIZINDA CEVAP

Itır'ın göndermesine Şeyma'dan yanıt gecikmedi. Instagram hesabından Elif Şafak'ın kitabını paylaşan Subaşı, "Yolda, trafikte, kafede, toplantı ya da arkadaşımı beklerken bana en iyi eşlik edecek şeyi yeni buldum Kitaplarımı da çanta, gözlük gibi artık yanımdan ayırmıyorum." dedi.

"YIKAMAKLA TEK ÇIKMAYAN PİSLİK HASET VE ART NİYETTİR"

Subaşı bu paylaşımdan hemen sonra kitapta yer alan bir bölümü paylaşarak Itır Esen'e gönderme yaptı. Subaşı'nın paylaştığı kısımda ise; "Esasa kirlilik, dışta değil içte, kisvede değil kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kaplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir." sözleri yazıyor.

Itır Esen

Acunla Aşk Yaşadığı Konuşulan Itır Esenden Şeyma Subaşına Olay Gönderme

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Itır Esen, Subaşı, Magazin



YORUMLAR (20)
HASAN: al birini vur ötekine memleketin bu kadar derdi varken bu basit insanlarla gündemi meşkul etmeyin
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EMRAH: acun lolitacı galiba
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ADINIZI YAZIN: ACUN DAHA ÇOK ÜNLÜ YAPAR ONDA PARA BİZDE AVANAKLIK OLDUKTAN SONRA
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FERYAL : Şimdi uzun bir müddet bunlarin atışmalarını okuruz artık
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ADİM NE BİL BAKALİM: Pelikanlar, 30 cm uzunluğa kadar olan balıklarla beslenirler. Suda yaşayan avlarını, su yüzünden ya da su yüzüne yakın olan derinliklerden alırlar. Boğaz keselerini genişleterek çok sayıda balık avlarlar. Ama su üstünde keselerindeki suyu boşalttıktan sonra avlarını yutarlar. Büyük olan balıkları yakaladıktan sonra havaya fırlatır ve havada yakalayıp yutarlar. Diğer pelikanlar, balık avlamak için genelde suya dalış yaparlar. Derin sularda pelikanlar genellikle yalnız başlarına avlanırlar.
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