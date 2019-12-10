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Şeyma Subaşı'dan "Namazı bıraktın mı?" sorusuna cevap: Hayat şartlarından dolayı kılamıyor oldum

YouTube kanalından bir video yayınlayarak takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı?" sorusu üzerine "Çok yorum alacak biliyorum ama ancak hayat şartları ve sosyal medyadan dolayı namaz kılamıyor oldum" dedi.

10.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:08

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra her yaptığıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak videolar paylaşmaya başladı. Son olarak dün bir soru-cevap videosu yayınlayan Subaşı, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna cevap verdi.

"ÇOK DİNDAR BİR AİLEYİZ"

2 sene önce namazla alakalı bir soruya "Vakit bulamadığım için kılamıyorum" cevabını veren Subaşı, bu sefer de takipçilerinden gelen "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna şu cevabı verdi: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum."

"NAMAZ KILARAK DOĞUMA GİTTİM"

"O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah'a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim."

"HAYAT ŞARTLARINDAN DOLAYI NAMAZ KILAMIYORUM"

"Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, yeni jenerasyon, sosyal medya, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."

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Şeyma Subaşı'dan

Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
RACO:dejenere bir hayat yaşa elin gavurlarıyla düşüp kalk sonra namazdan niyazdan bahset çok acınası bi durum bununki
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1 0
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ALLAME:Nemaz(doğrusu bu!), oruç, abdest , peygamber kelimeleri Farsça. İyi ama Kur''an Arabi. Salat nemaz, savm oruç, gassal boy abdesti demek mi?Kur''an ı okumuş, anladığınız bu mu?Ailesi dindarmış. Ölçüsü?Hepimiz yargılanan taraftayız, tüm elçiler de dahil. A''raf 6. Artık şu gelenek dinini ve din sandığımız tüm ritüelleri bir kenara koyup Kur''ana odaklansak, yüzleşsek!Allah''a tapınılmaz, kulluk edilir.
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HMM BAK HELE:ne olur artık dur be
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PUHAHAHA:kimsenin imanını sorgulamak bana düşmez ama zor tutuyorum kendimi bişey dememek için.
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İLGİNÇ:AİLEM DİNDAR DİYOR PEKİ BÖYLE BİR HAYAT YAŞAMANA NASIL İZİN VERİYORLAR
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EMOXXX:BU KADINI GÖRÜNCE ARTIK TEK MİĞDESİ BULANAN BENMİYİM ??
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BİRİKEDİMİ7:dindar olmasa ne yapacaktı bilemedim
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KRAL:Allah(cc) zaten Fani dünya''Nın Geçici işlerinden vazgeçin namaza yönelin diyor. . biz kullar da geçici işler için ebediyetteki güellikler için namazı terk ediyoruz. Rabbim daimi 5 vakit namaz kılan kullarından eylesin bizi inşallah. .
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COCOCO:Namaz kılmayı show haline getirmek büyük samimiyetsizliktir.
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ADINIZI YAZIN:Yazıklar olsun. . .
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