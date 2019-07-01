01.07.2019 22:52
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Şeyma Subaşı, dekolteli mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli mini elbisesiyle çok konuşuldu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı , Instagram hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinden tam puan aldı.

"BİRAZ FAZLA MI?"

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia 'nın yanına gitti. Subaşı sevgilisi için gittiği İspanya 'dan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Subaşı fotoğrafına, "Biraz fazla mı?" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

KIZINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Subaşı yeni kitabında çok fazla seyahat ettiği için kızından özür dilemişti. Subaşı, "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey." ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı, dekolteli mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!
Şeyma Subaşı , Guido Senia , Subaşı , Magazin

YORUMLAR(8)
MUSTAFA:Bana çok itici geliyor
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FANİ:Ünsüz ünlü
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HERHANGİ BİRİ:Edebiyat fışkırıyor kitabın her cümlesinden. Ah ki o gerçek edebiyat dergilerinde -popüler demedim, kesinlikle gerçek dedim- dirsek çürüten, kafa patlatan, edebiyatın felsefesini yapan yazar kardeşler . . . Ah ki o dergi olsun , kitap olsun her bir yazın türünün gerçek sahibi ve emektarları siz misiniz yazar? (!) Hanginizin yazdığı bu hanımın yazdıkları kadar duyulur ve gelir getirir? Herkese kendi işinde gücünde başarılar diliyorum.
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TELESKOPLU:HATUN GÜNDEMDEN BİR TÜRLÜ DÜŞMÜYOR.
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ERTAN.C:YAZIK EDİYOR KENDİNE
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