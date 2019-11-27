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Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştı

Her paylaştığı fotoğraf ve video ile adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, direk dansı öncesi çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

27.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:27

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile her zaman gündemde kalmayı başaran Şeyma Subaşı, direk dansı öncesi çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"YİNE YAPTIM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Instagram hesabından 3 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, direkte ters bir şekilde durduğu pozunun altına "yine yaptım" açıklamasını yazdı.

Subaşı'nın paylaşımı 50 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"BİRİLERİ BEN SUSUYORUM DİYE BENİM ÜZERİMDEN REKLAMINI YAPIYOR"

Öte yandan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konu hakkında açıklama yapan Subaşı, "Böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor. Daha önce hakkımda ne söylerlerse susuyordum. Baktım ben sustukça, 'nasıl olsa Şeyma susuyor, biz de konuşalıma döndü iş. Onun için artık ben de susmayacağım. Artık hakkımda kim ne yalan yaparsa anında cevabını vereceğim" dedi.

Kamerayla poz veren Şeyma SubaşıKamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu

Şeyma Subaşı, Subaşı, Teknoloji, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
TEMEL:akp nakafa konusun da adim atmaz ise benzeri cok insan direk dansi yapacak bir enayi yakaladigin zaman ømur boyu direk dansi yap der gibi iki kadin dernekleri rahatsiz olacak diye adim atma yok tv cikmis bazi kadinlar devlettin bize verdigi halk kimse alamaz diyor neyin kafasi ya para koparmak icin mi evleniyor insanlar onu da gec evli olsa bile cocuklarin babasi baskasi cikiyor kadin bir kilo et verdi diye adamin arkasin da gidiyor en iyisi norvec kanunlari gibi oldun nafaka kaldirin
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SEHMUZ:Ya bi hanimin haberleri ne kadar itici Bu hanimin haberini yapan Muhabire diyorumki Neresinin remini cekeceksen cek Ama bu hanimi hergün Haberdiye bize yedirme. Abdal olmak cok aci.
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SMZ:SIKI DURUN 2. KİTABINI YAZDIRMAYA KARAR VERMİŞ. . . . .
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Direk senin boru senin bize ne niye paylaşıyorsun
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ŞAVELET:Kızım bunca zamandır nasıl durmuşsun sen . Derdin nedir ? Ne işin var direkte seren de . Vallahi anlayamıyorum , insan orasını burasını NEDEN GÖSTERİR Kİ !
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ZİYAA:Ne halt yersen ye! Canın cehenneme.
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KAMYONCU RECO:GÜLÜM BENİM.
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YADA:Bacaklarin ayaklarin orantisiz midem bulandi ya estetik yap yada
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YAKAMOZ:Bence de ziya
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BIZENE:Devlet derhal bu direkleri kaldirsin teksasin kulturu
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