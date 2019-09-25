Haberler » Magazin » Haber

Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

25.09.2019 09:29

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmedi.

AYRILDILAR

Uzun süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisinden ayrıldı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Subaşı ve DJ sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarırken birlikte oldukları fotoğrafları ise henüz silmedi.

Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(16)
BUĞRA:vah vah
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞAŞKIN:ŞÜKÜR SIRADAKİNE BAKACAYIZ ARTI:))))
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
HAYATİ:Maymun gözünü açtı
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
RED KİT:oh olsun
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KIZGIN:Hayata bak her gün başka biri ile mide diye bir şey olması lazım insanda tek kelime ile rezillik . . .
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
VATANDAŞ:türk erkeği çok yakışıklı değildir ama seni ölene kadar bırakmazitalyan erkeği daha yakışıklıdır ama seni sıkışınca veya işine gelmeyince bırakır kaçar gider. yakışıklı erkek ya da güzel kadın görüp evliliklerinizi terk etmeyin aile kurmak evcilik oynamaya benzemez. sevgiler
Yayından Kaldır
25 4
Cevap yaz
SAMSUNLU KRAL:bedenlerini kullandıklarıyla kaldılar.
Yayından Kaldır
23 0
Cevap yaz
EMBESİL:ASALAK GİBİ YAŞA İŞTE. . . .
Yayından Kaldır
20 0
Cevap yaz
HULK:elin gavuru buna tazminat mı verir. basar tekmeyi
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
FRT:TAZMİNAT VARMI?
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
10:25 Oyunun sonu!
10:00 Çiftlik hayatına geçecek
09:29 Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı
09:01 'Tombul Kek' lakabı takılan Will Smith diyet yapıyor
08:40 'Yıllar Sonra' geri geldi
08:40 Will Smith'e çeyrek altın taktı
00:40 Genç oyuncu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla dikkat çekti