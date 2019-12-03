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Şeyma Subaşı DJ sevgilisi tarafından bir Türk kızıyla Dubai'de aldatıldı

Şeyma Subaşı'nın bir süredir aşk yaşadığı İtalyan DJ Guido Senia tarafından aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

03.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:49

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın aldatıldığı iddiası ortalık karıştırdı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Youtube kanalı açan ve özel hayatıyla ilgili videolar paylaşan Şeyma Subaşı son olarak sevgilisi Guido ile olan samimi görüntülerini yayınlamıştı. Ortaya atılan aldatma iddiasından sonra Şeyma'nın tadının kaçacağa benziyor.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

YouTube kanalından paylaştığı videosunda Subaşı, sevgilisinin yanına giderek "Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?" diye sormuştu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız" diyerek öpücüklere boğmuştu.

BİR TÜRK KIZIYLA SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİ

Magagenius isimli sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'nı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi. Bu iddiaların ardından Şeyma Subaşı'nın hemen Senia'yı terk ettiği de konuşuldu.

DEMET'TEN ALDATMA İDDİALARINA BEĞENİ

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın'ın bir Instagram sayfasındaki Şeyma'nın ihanet haberinin görselini beğenmesi takipçilerin gözünden kaçmadı.

PARTİDE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR

Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu süre zarfında sosyal medya hesabından herhangi bir reklam yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile bir deodorant tanıtımında oynadı. Çift, rol aldığı markanın partisinde ev sahipliği yaptı.

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi tarafından bir Türk kızıyla Dubai'de aldatıldı

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
DİREKÇİ BABA:Boşa tırmandın direklere Şeyma boş işlerle uğraştın direk dansı falan. . bak elin oğlu seni boynuzlamış. Şimdi ne olcek? Para da bitti?
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XX:iyi olmuş şeymaya kendini bişey sanıyor
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A.D.:olsun onlar alışık öyle şeylere aldatmak aldatılmak sıradan şeyler onlar için bizim için kabul edilemez
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MEMLEKETİM:Aldatan birgün aldatilir.
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FERHAT:ne olacaktı ?
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DİYARBAKIRLI:herşeye yavaş yavaş alıştırın sanki hergün eş değiştirmek normalmiş gibi şeymanında sonu hüsrandır butür hatayın kazananı yok şimdi genç sadakat ümrunda değil yarın onada lazım olur iyi bir dost gerçek sevene ihtiyacı olunca acunada yazıklar olsun kendi parasıyla bu işleri yaptırıyorya
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CENKİN:nasıl kıydın ŞEYMAYA GUİDOOOO yapılırmı bee. . . .
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KÜBRA:BU HABERLERİNİZİ DUYAN ŞEYMA DİREK DANSI YAPIYOR
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HAYRET:beter olun.
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SEN PİZZA DEĞİLSİN ŞEYMA:ETME BULMA DÜNYASI ŞEYMA.
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