Haberler » Magazin » Şeyma Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci isim olmasıyla ilgili konuştu - Magazin

Şeyma Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci isim olmasıyla ilgili konuştu

Magazin Noteri isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, Habermetre'nin yayınladığı verilere göre en çok haberi yapılan ikinci kişi olmasıyla alakalı "Benim paylaşımlarım ilginç geldiği ve tıklattırdığı için haber yapılıyorum" dedi.

23.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:13

Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında yayınlanan Noteri isimli programa konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci kişi olmasıyla alakalı da ilk kez konuştu.

"ATTIĞIM HER ADIM HABER OLUYOR"

İlkay Buharalı "Dijital haber bankası Habermetre 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Bir numarada 23 bin 112 haberle Demet Akalın var, ikinci sırada ise 18 bin 107 haberle Şeyma Subaşı var. Bu nedir Şeyma diyesim geliyor" dedi. Açıklanan veriler üzerine konuşan Subaşı ise şunları söyledi: "Attığım her adım haber oluyor. Aslında herkes kendine göre ne paylaşıyorsa ben de Instagram'da onu paylaşıyorum. Belki benimki bir tık da ilginç ve agresif geliyor. Bize uymuyor diye daha fazla haber yapılıyor. Yoksa herkes dans ediyor, herkes bardak tokuşturuyor ki ben fazla yapmıyorum. Benim paylaşımlarım tıklattırdığı için haber yapılıyor."

DEMET AKALIN BİRİNCİ, ŞEYMA SUBAŞI İKİNCİ OLDU

Şeyma Subaşı, insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin açıkladığı 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlüler listesinde 18 bin 107 haberle Demet Akalın'dan sonra gelen ikinci isim oldu. Subaşı'yı 12 bin 644 haberle Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

TürkiyeTürkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

Şeyma Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci isim olmasıyla ilgili konuştu

Ali Eyüboğlu, Demet Akalın, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
ANALIZ: Çok konuşulmakmı önrmli, nasıl konuşulduğunmu önemlı?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
,.-.,: NASIL VE NEYE KARSILIK SIZIN HABER DEDIGINIZ BIZIM ISE REKLAM DEDIGIMIZ SEYIN NE KADAR SIK COKCA YAYINLANDIGI DEGIL NE KADAR KIMLER TARAFINDAN TAKIP EDILDIGI OKUNDUGU VEYA OKUNMADIGI GECERLIDIR HATIRLATIRIM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SSSSSSSSS: haber yapmayın o zaman
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
HABERCİ: Sana ne?Rahatsız.
Yayından Kaldır
0 0
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:35   Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi? - Magazin
15:32   Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı - Magazin
15:20   Harry Potter "süper kahraman" oluyor - Magazin
15:03   Şeyma Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci isim olmasıyla ilgili konuştu - Magazin
15:00   Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım! - Magazin
14:16   Rahmetli eşi İbrahim Erkal'ın Ömrüm şarkısını duyan Filiz Erkal, gözyaşlarına boğuldu - Magazin
13:30   İrem Derici evlilik defterini kapattı: Bu saatten sonra ancak kefen giyerim - Magazin
12:41   Ali Ağaoğlu, ikinci kez dede oldu - Magazin
12:06   Babasından şikayetçi olan Avatar Atakan: Affetmem mümkün değil - Magazin
23.12.2019 15:54:58