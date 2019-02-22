Şeyma Subaşı, Eski Fotoğrafını Yayınlayınca Alay Konusu Oldu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, eski fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinin "Para bitti galiba" yorumuna maruz kaldı.

"ŞEYMA'YA PHOTOSHOP ÖĞRETEN HAYAT BİZE NELER YAPMAZ"

Yaptığı her hareketle olay olan Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf olay oldu. İspanya'da çektirdiği fotoğrafını photoshop yaparak tekrar paylaşan Şeyma Subaşı, takipçileri tarafından dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Aynı fotoğrafı tekrar paylaştığına göre para bitti galiba." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Şeyma'ya photoshop öğreten hayat bize neler yapmaz." yorumunu yaptı.

"OLAY YARATACAK"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle tanınan ve ayrılık sonrası da magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, İstanbul İstinye'de objektiflere yakalanmıştı. Subaşı spor kıyafetleri ile objektiflere poz vermişti. Son olarak kitap yazacağının haberleri ile gündem olan ve sosyal medyada da eleştiri oklarını üzerinde toplayan Subaşı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Kitap yaz başında çıkacak ve olay yaratacak." ifadelerini kullanmıştı.