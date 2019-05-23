23.05.2019 22:56
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Şeyma Subaşı, "Fikir Hırsızlığı Yaptı" İddialarına Cevap Verdi

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl "Is it ok" isimli moda uygulamasını tanıtmıştı. Ancak Safiye Nur Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi. Davayı kazandığını söyleyen Şimşek'in iddialarına, Subaşı'dan yanıt geldi.

Şeyma Subaşı'nın, Safiye Nur Şimşek tarafından kendisine açılan davayı kaybettiği iddia edildi. Şeyma Subaşı, o iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

"BENİ ENGELLEMİŞTİ"

Subaşı, geçtiğimiz yıl, 'Is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi. Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi. Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram'dan engellediğini söyleyen Şimşek, "Verdiği röportajda projesiyle ilgili detayları okudum. Yapacağını duyurduğu yeni projenin bizim daha önce yaptığımız bir çalışma olduğunu gördüm. Sayfasına girdim. Ancak beni engellemişti" ifadelerini kullandı.

DAVA AÇTIKTAN SONRA PROJESİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ

Şimşek davanın sonuçlandığını açıklayarak Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

"SADECE GÜLÜYORUM"

Çıkan bu haberden sonra Şeyma Subaşı'dan da açıklama geldi. Subaşı, Instagram hesabından, "Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek'in açtığı davayı kaybetti" iddiası ile ilgili ortada böyle bir dava olmadığı için, bir açıklama yapmam gerekmiştir. Bilindiği üzere, dava açıldığında dava dilekçesinin davalıya tebliği şarttır. Şimdiye kadar bana tebliğ edilen herhangi bir evrak olmamıştır. Buna rağmen, bugün avukatlarımca, UYAP sistemi ile adliyelerde incelemeler yapılmış ve şahsıma açılmış herhangi bir dava olmadığı kesin olarak teyit edilmiştir. Ortada bir dava olmadığı halde davayı kazanmış gibi, dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Subaşı'nın açıklamasından sonra, Safiye Nur Şimşek de Instagram hesabından 'Çamur at izi kalsın' mesajıyla bir paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı, Fikir Hırsızlığı Yaptı İddialarına Cevap Verdi Nur Şimşek, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (8)
DERYA: madem dava yok, haksız yere itibarını zedelemiş oldu, o zaman sen dava açsana şeyma hanım şayet açmazsan ki bu haberden anladığım danışıklı dövüş, ikinizde gündeme gelmeye çalışıyorsunuz! biri bana iftira atacak bende mal mal gülüyorum diyeceğim? oldu başka? ikiniz ya danışıklı dövüş yapıyorsunuz yada ikinizden biri YALAN SÖYLÜYOR!
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12345: şeyma bunu da çaldın demek hiç kendi hakkınla elde ettiğin bişey yok sanırım
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FİRAT: Bi seymadan kurtulamadik yahu
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SOSYALISTO: BU KADIN HAVAYI ZIYAN EDIYOR
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BOŞ HABER: bomboş bir haber
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