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Şeyma Subaşı, göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi

Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Acun Ilıcalı'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa kalpli yorum yapan Şeyma Subaşı, bu sefer de "Güzellik kendin olmaya karar verdiğin an başlar" diyerek iç çamaşırsız pozunu paylaştı.

03.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:02

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son pozuyla yine gündeme geldi. Subaşı son olarak 2018 yılında göğsünün yanına yaptırdığı "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen dövmesini göstererek poz verdi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hayatının büyük bir kısmını tatile ve spora ayıran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Güzellik kendin olmaya karar verdiğin an başlar" diyerek iç çamaşırsız poz verdi. Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

ACUN'A KALPLİ YORUM YAPTI

Kızlarıyla yeni yılı evlerinde karşılayan Acun Ilıcalı, Intagram hesabından kızları ve yeğenleriyle olan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin" dedi. Fotoğrafta kızı Melisa'nın gözlerinin kapalı çıktığını gören Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu. Subaşı'nın yorumuna koyduğu kırmızı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı ise Subaşı'nın kalpli yorumuna henüz bir cevap vermedi.

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun IlıcalıŞeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi

Şeyma Subaşı, göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
BU: küçük kızın var yapma böyle
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İSİMSİZ: Şeyma zorlama fazla acun seni bi daha almaz :)))
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GADDAR KERİM: ileride bu hatun bunalıma girer ben size söyleyeyim. sonu iyi değil.
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FİRAT: Acun‘a Kalp atmadi o melisanin sevgisindendi
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