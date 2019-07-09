09.07.2019 07:41
Haberler» Magazin» Haber

Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı

Dün Guido Senia ile öpüşme fotoğrafı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününde çekilen fotoğrafları yayınladı. İkili doğum günü partisinde romantik dakikalarda yaşadı.

Yıllardır birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde ise Senia ile İspanya'nın Ibiza Adası'nda uzun süredir tatil yapıyor. Dün Gudio Senia ile öpüşme görüntüsü ortaya çıkan Subaşı, sevgilisinin doğum gününde çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Renkli görüntülere sahne olan partiye Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın çok sayıda arkadaşı katıldı. Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü. Subaşı, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu da paylaştı.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Partide romantik anlar yaşayan Şeyma Subaşı ve Guido Senia, pasta kesildikten sonra öpüştü. İkilinin bu anları ise bir arkadaşının çektiği Instagram hikayesinde ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı
Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (8)
KANON: acun baba buna yolu verdı aklı sıra acunu kıskandırack ama bılmıyorkı kendını rezıl edıyor acun sayesın de gundeme otordu adama sımdı haksızlık yapıyor tursuluk
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
DERGO: artık bu isimden yaptıklarından mıdemız bulanıyor
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
ŞAKİR AYDOGDU: Sibel Can haberi yokmu beni haberdar et sibelden
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
KARAOĞLAN: ne kadar sürecek?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CIMEN: Vallaaaa çok mutlu olsun kıskananlar catlasın yasa be Şeyma yerinde olmak isteyen cokkkk en iyisiniiii yapıyorsun kızzzzzzz
Yayından Kaldır
2 14
Cevap yaz
KENAN: Acun bundan iyi kurtulmuş
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
07:41   Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı
23:57   Güzel model Kendall Jenner, bikinili videosuyla sosyal medya akımına dahil oldu!
23:13   Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi
22:38   Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki!
21:28   Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı için olay sözler: 3 kere boşandı para mı kalır
20:14   Can Tanrıyar'dan Seren Serengil'e uzaklaştırma kararı
20:03   Ünlü şarkıcı Alişan, düz duvara tırmandığı videosunu takipçilerinin beğenisine sundu