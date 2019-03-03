03 Mart 2019, 15:29
»»

Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, iç çamaşırsız dansıyla yürek hoplattı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeye devam eden Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Venedik'te paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Subaşı, son paylaşımında dans ederken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Subaşı'nın dans ederken iç çamaşırı giymemesi dikkat çekti.

VENEDİK'E TATİLE GİTTİ

İtalyan DJ Guido Senia ile aşkları hız kesmeden deva eden Şeyma Subaşı, partiden partiye koşuyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile kısa bir tatil yapan Subaşı, bu kez sevgilinden ayrı Venedik kaçamağı yaptı.

Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı">

DANS EDERKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarını artıran Şeyma Subaşı, partide dans ettiği videoda kendinden geçti. İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle dans eden Şeyma Subaşı, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı" >
Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı" >
Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı">

Şeyma Subaşı, Oscar Partisinde Hamburger Yiyen Adriana Limaya Özendi

Şeyma Subaşı, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!

Venedik, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (39)
FENERBAHÇELİ: Bıktık ulan bu Şeymanın haberlerinden
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CAN: Acuna sormak lazım başka ne marifetleri olduğunu.yazık
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
OLMAZ: acunun bu makinadan çabucak kurtulması iyi oldu
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
LİFE: Eğlence mekanları eğlenen insanlarla dolu , bu arkadaşta normal eğlenen bir bayan yaşasın hayatını istediği gibi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
NSNSN: Fakirler icin yasasin cehennem
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın