Menü
Haberler ›› Magazin ››Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı - Magazin

Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın İtalya'dan gelip eğlenceye katıldığı ve koronavirüs ile ilgili 14 gün kuralına uymadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Sevgilisi Guido'nun İsrail'den Türkiye'ye geldiğini belirten Subaşı, "Gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı" dedi.

13.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:58

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın İtalya 'dan Türkiye'ye gelip eğlenceye katıldığı ve yeni tip koronavirüs sebebiyle yurt dışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, basında da yer alan söz konusu haberlere açıklık getirdi.

"İTALYA'DAN DEĞİL İSRAİL'DEN BURAYA GELDİ"

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, "Herkese merhaba. Erkek arkadaşım Guido, bir ay önce İtalya'dan değil İsrail 'den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı. Testlerin temiz çıkmasının ardından İstanbul'a geldi. Havaalanında da gerekli testler yapıldı. Lütfen bu olayı kişiselleştirmeyelim. Lütfen arkadaşlar, Twitter'da 'Şeyma Subaşı' trend olmasın artık. Sağlık Bakanlığı'nın daha önemli işleri var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Etiketler : Şeyma Subaşı, Tel Aviv, İtalya, İsrail, Magazin

İlgili Haberler

Bakanlık, korona tedbirine uymayan ŞeymaBakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Paylaş
Yorumlar (4)
AVNİ:melis niye yorum yapmıyor.bence melis şeymadan daha güzel
Cevap Yaz 0 1
EREN:nehalt etmeye geliyo . geliyosa millet gibi oda karantinada kalacak. bakanlık harekatı doğrudur. israilden gelirken virüs kapmadığı uçakta virüs bulaşmadığı nemalum. siz sevişeceksiniz diye millet onun virüsüylemi dertlensin. alsın tıksınlar 14 gün çıkmasın
Cevap Yaz 0 15
OSMANLİ:Nihayetinde yurt dışından geldi..uyacaksin
Cevap Yaz 0 15
KIZGIN:Senden ve ondan sıkıldık keşke italyaya gitseniz
Cevap Yaz 0 18

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Magazin
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Magazin
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Magazin
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Magazin
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Magazin
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Magazin
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi