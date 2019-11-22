Şeyma Subaşı iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştı

Şeyma Subaşı'nın geçen yıl açtığı ve 1 yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen kafenin kirası Ekim ayında Şeyma Subaşı'na devredilmişti. Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

1 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENMİŞTİ

Şeyma Subaşı, geçen yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Geçtiğim Ekim ayında kafesinin 1. yıldönümünü kutlayan Şeyma'nın işlerinin kötüye gittiği konuşulmaya başlanmıştı. Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sağladığı 'kira garantörlüğü'nün bitmesinin ardından Healtyish Cafe'yle ilgili şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.

HACZE GİDEN AVUKAT İFŞA ETTİ

Instagram'da zamazingo_sey hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın kafesine haciz geldi. Bu iddiayı da hacze giden bir avukat ifşa etti. İddianın sahibi hesap, hacze giden avukatın mesajlarını isim vermeden paylaştı.

VARLIĞINI NE KADAR SÜRDÜRECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki işletmesinin, ortaya atılan iddiaların doğru çıkması durumunda varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.