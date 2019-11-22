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Şeyma Subaşı iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healtyish Cafe'ye haciz geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

22.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:37

Şeyma Subaşı'nın geçen yıl açtığı ve 1 yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen kafenin kirası Ekim ayında Şeyma Subaşı'na devredilmişti. Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

1 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENMİŞTİ

Şeyma Subaşı, geçen yıl 'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Geçtiğim Ekim ayında kafesinin 1. yıldönümünü kutlayan Şeyma'nın işlerinin kötüye gittiği konuşulmaya başlanmıştı. Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sağladığı 'kira garantörlüğü'nün bitmesinin ardından Healtyish Cafe'yle ilgili şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.

HACZE GİDEN AVUKAT İFŞA ETTİ

Instagram'da zamazingo_sey hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın kafesine haciz geldi. Bu iddiayı da hacze giden bir avukat ifşa etti. İddianın sahibi hesap, hacze giden avukatın mesajlarını isim vermeden paylaştı.

VARLIĞINI NE KADAR SÜRDÜRECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki işletmesinin, ortaya atılan iddiaların doğru çıkması durumunda varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştıŞeyma Subaşı iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştı

Şeyma Subaşı iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Bebek, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
METEHAN:hazıra dağ dayanmaz aldığı nafaka değilde kendi emeğinin karşılığı olsaydı çalışıp kazansa idi o maaşı bu kadar savurgan olurmuydu süresiz nafaka saçmalığı son bulmalı erkekler yeteri kadar istismar edildi evrensel insan haklarına uymayan dinde de yeri olmayan süresiz nafaaka saçmalığı son bulmalı
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MRT:şeyma için sorun değil atlar bir direk dansı yapar gecmişi siler atar
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XXX:iflas edecek tabikide ne olcaktı başka. . . .
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AVNİ:şeyma seviyorum seni
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V FOR JOKER:bi şeyma kolay yetişmiyor ülkemizin bu güzide değerinin kıymetini bilelim onu yok etmeyelim :)))
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#ŞEYMACANDIR:DERNEK KURALIM ''ŞEYMAYI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ'' AİDAT ÖDEYİP ŞEYMAYI KORUYALIM
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YORUMCU:Batsında bizde kurtulalım artık yahu :)
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YARGISIZ İNFAZ:aynen bir şeyma subaşı iyi geldi sıkıldı insanlar yeni şeymalar lazım magazine :)
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Er Hadi inşaallah
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FENERLİ:hadi inşallah
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