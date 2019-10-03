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Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ikinci çocuğu istediğini söyledi.

03.10.2019 16:05

Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Subaşı, kızı Melisa'yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen soru üzerine ikinci çocuk istediğini söyledi.

YENİDEN ÇOCUK İSTİYOR

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisiyle bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Sevgilisi Guido ile evleneceğine dair herhangi bir ipucu vermeyen Subaşı, yeniden çocuk istediğini dile getirdi. Subaşı bu isteğini bir arkadaşının sorusuna cevap olarak verdiği yorumda dile getirdi.

"BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUM"

Instagram'da bir arkadaşıyla yazışırken çocuğunun bebeklik günlerini çok özlediğini kaydeden Şeyma Subaşı bir fanına da "Çok hızlı geçti" diye yazdı. Subaşı bebek konusundaki gelen "Bir çocuğunu mu var", sorusuna "Sanırım ben bir tane daha istiyorum" cevap verdi.

Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR(23)
KUBİ:Nalet kadin...
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DEMEK:Nafaka is loading...
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ADINIZI YAZIN:Yapsın acunun parası o çocuğuda yeter
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ERCAN:yahu seni tutanmı var isteğin kadar çocuk yap hem sen zannediyon herkes seni merak ediyo kırk yıl görmesek aklımıza gelmessin
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İYİ:Ama çocuk seni ister mi bakalım?
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GRİ SAÇLI ADAM:Nasıl olsa bakma gibi bir derdi yok. 2. yi de, 12. yi de ister bu
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ADINIZI YAZIN:KESİN HAMİLEDİR YOLUNU YAPIYOR Bİ KAÇ GÜNE KOKUSU ÇIKAR
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BJK 33:onu da babasına bırakırsın demi tatile yeni sevgilinle çıkıp üçünçüyü istersin. . . Ha birde nafaka kat yat istersin vay be ne akıllı kadın çıktın önce birinci kızına sahip cık annelik yap
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ADINIZI YAZIN:çocuk istediğine emindir de bu sefer kimden olsun ona karar verememiştir :)
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MİSAFİR:Vallahi bende olsam isterim tabi ayda 25 bin $ geliyor acundan kim istemez.........
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