Şeyma Subaşı'nın Boşanma Haberleriyle Gündeme Gelen Alican Ulusoy Kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı ayrılığında ismi gündeme gelen ünlü iş adamı Alican Ulusoy merak konusu oldu. İşte, Alican Ulusoy'un hayatı..

ALİCAN ULUSOY KİMDİR?

Alican Ulusoy, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra American Inter Continental University'de "İşletme ve Yönetim Bilimleri" eğitimi aldı.

Alican Ulusoy, Ulusoy Ailesi şirketlerinin ayrılmasından sonra holdingleşme kararı alarak, Ekim 2008'de Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding'i kurdu. Alican Ulusoy, şu an Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

AŞK İLİŞKİLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Ünlü iş adamı magazin gündemine ilişkileriyle geliyor. Alican Ulusoy'un en bilen ilişkisi manken Deniz Akkaya ile olan aşkıydı.

GÜNLÜĞÜ 12 BİN TL DAĞ EVİNDE TATİL YAPMIŞTI

Alican Ulusoy, bir dönem 2005 Avrupa Güzeli Shermine Shahrivar ile ilişki yaşamıştı. İkilinin Fransa'da günlüğü 2 bin TL olan bir dağ evinde tatil yaptığı iddiaları da magazin gündeminde uzun süre kalmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICI QERETİ İLE AŞK YAŞADI

Alican Ulusoy, bir dönem Arnavut şarkıcı Bleona Qereti ile de birliktelik yaşamıştı.

SELİN İMER İLE YAKIN ARKADAŞ

İş adamı Alican Ulusoy'un Selin İmer ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.