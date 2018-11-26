26 Kasım 2018, 16:41
»»

Şeyma Subaşı'nın Boşanma Haberleriyle Gündeme Gelen Alican Ulusoy Kimdir?

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ayrılığında ismi geçen sosyetenin gözde playboy'u Alican Ulusoy merak konusu oldu. Peki, Alican Ulusoy kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor?

Gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı ayrılığında ismi gündeme gelen ünlü iş adamı Alican Ulusoy merak konusu oldu. İşte, Alican Ulusoy'un hayatı..

ALİCAN ULUSOY KİMDİR?

Alican Ulusoy, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra American Inter Continental University'de "İşletme ve Yönetim Bilimleri" eğitimi aldı.

Alican Ulusoy, Ulusoy Ailesi şirketlerinin ayrılmasından sonra holdingleşme kararı alarak, Ekim 2008'de Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding'i kurdu. Alican Ulusoy, şu an Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

AŞK İLİŞKİLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Ünlü iş adamı magazin gündemine ilişkileriyle geliyor. Alican Ulusoy'un en bilen ilişkisi manken Deniz Akkaya ile olan aşkıydı.

GÜNLÜĞÜ 12 BİN TL DAĞ EVİNDE TATİL YAPMIŞTI

Alican Ulusoy, bir dönem 2005 Avrupa Güzeli Shermine Shahrivar ile ilişki yaşamıştı. İkilinin Fransa'da günlüğü 2 bin TL olan bir dağ evinde tatil yaptığı iddiaları da magazin gündeminde uzun süre kalmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICI QERETİ İLE AŞK YAŞADI

Alican Ulusoy, bir dönem Arnavut şarkıcı Bleona Qereti ile de birliktelik yaşamıştı.

SELİN İMER İLE YAKIN ARKADAŞ

İş adamı Alican Ulusoy'un Selin İmer ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Zeynep IlıcalıŞeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın Boşanma Haberine Böyle Tepki Vermişti

Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Olacak?Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Olacak?

Acun Ilıcalı İle Boşanma Kararı Alan Şeyma SubaşıAcun Ilıcalı İle Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı'nın Paylaşımında, Şaşırtan Çağatay Ulusoy Detayı

AcunAcun'a Adrenalin Yaşatan Şeyma Subaşı Paylaşımları

Şeyma Subaşı ve Acun IlıcalıŞeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın Düğününden Tüm Detaylar

Şeyma Subaşı ile Acun IlıcalıŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın Düğününden En Özel Anlar

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Çiftine Sosyal Medyadan 20 Komik TepkiŞeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Çiftine Sosyal Medyadan 20 Komik Tepki

Şeyma Subaşı ve Acun IlıcalıŞeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın Düğününden Tüm Detaylar

Acun, Boşanma Haberlerini Doğruladı, Şeyma Subaşı İlk Paylaşımını Yaptı!Acun, Boşanma Haberlerini Doğruladı, Şeyma Subaşı İlk Paylaşımını Yaptı!

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:41



YORUMLAR