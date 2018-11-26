Şeyma Subaşı ile Anılan Çağatay Ulusoy Kimdir?

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı. Peki, Çağatay Ulusoy kimdir?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990'da, İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerin manken olarak başlayan Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde eğitimini tamamladı ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri aldı.

ADINI FERİHA KOYDUM İLK ÇALIŞMASI OLDU

Vahide Perçin ile eski eşi Altan Gördüm 'den de oyunculuk eğitimleri alan Ulusoy, ilk deneyimini, 2011'de yayımlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle elde etti. 2011 yılında da Anadolu Kartalları filminde oynadı. Çağatay Ulusoy ardından, Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla diziye devam ederken reyting sorunu nedeniyle dizi Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etti.

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINDI

Ulusoy, 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında başka ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi ile birlikte gözaltın alındı. 28 Ocak 2013'te de Ulusoy tahliye edildi.

MEDCEZİR İLE ÜNÜNE ÜN KATTI

Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013 yılının Eylül ayında yayınlanan ünlü Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynayarak kendinin kanıtlayan Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu ile 'Delibal' adlı filmde rol aldı. Ardından fenomen haline gelen 2016 yapımı İçerde dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştı.