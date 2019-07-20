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Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Guido Senia'dan şaşırtan "İtalyan kız" paylaşımı

Şeyma Subaşı ile dolu dizgin aşk yaşayan Guido Senia, sosyal medya hesabından paylaştığı "İtalyan kız" paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

20.07.2019 11:33

Uzun bir süredir Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan DJ Guido Senia, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Subaşı ile öpüşürken çekilen görüntüsü ortaya çıkan Senia, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Subaşı'yı kızdıracak.

"HAYAT İTALYAN KIZLA DAHA GÜZEL"

Seyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın Türkçe anlamı, "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" Subaşı'ın sevgilisinin yaptığı bu paylaşımla ne demek istediği ise merak konusu oldu.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını kutlayan Şeyma Subaşı, partide Senia'yı öpücüklere boğmuş bu görüntülerde partiye katılan bir kişinin paylaşımında ortaya çıkmıştı. Çift, önceki günde arabadaki eğlenceli anlarını paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Guido Senia'dan şaşırtan İtalyan kız paylaşımı

Şeyma Subaşı ve sevgilisi öpüşürken görüntülendiŞeyma Subaşı ve sevgilisi öpüşürken görüntülendi

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (7)
B7F: Acundan sonra acunası hale düşmüş bu
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ADAMA BAK: Kızı buldu İtalyanını arıyor
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ADINIZI YAZIN: E nolacaktı adam yedi içti şimdide sepetliyor ne var bunda anlamayacak.
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GURBETCİ: Genetik bir insanda düzgün olmalı.Tohum bozuksa ürün çürük çıkar.
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NONAME: sen kimsain be türk kzılarına kurban ol. İtalyan erkekleride bir cacığa yaramıyor.
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HABERCI: ACUNDAN SONRA KALDIRAMADI. !SANIRIM ACUNDA KALDIRAMIYORDU BUNU :d
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ADİMİ YAZDİM: EEEEEEE Azmış kadınlakimse baş edemez Italyan erkeğinide bezdirdi
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