Şeyma Subaşı, İngiliz bayrağının üstünde sevgilisiyle poz verdi

Acun Ilılcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, aşkını sosyal medyaya da taşıyor. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı, sevgilisi ile bu kez İngiliz bayrağının üstünde çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

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Okulların ilk açıldığı gün kızı Melisa'nın yanında olmadığı için sosyal medyada büyük tepki toplamış, Subaşı gelen tepkileri tiye alan "Ya bir git" bir yorumda bulunmuştu.

DEVASA BÜYÜKLÜKTEKİ BAYRAĞIN SÜTÜNDE POZ VERDİLER

Şeyma Subaşı bu kez de DJ sevgilisi ile İngiltere'ye gitti. Londra sokaklarında verdiği pozları paylana Şeyma Subaşı, Guido Senia ile büyük bir İngiliz bayrağının üstünde Blenheim Sarayı'nın önünde poz verdi. Subaşı sevgilisi ile olan fotoğrafının altına "Zafer bir seçenek değil" notunu düştü.

Şeyma'nın paylaşımının altına "Biz bayrağı göklerde taşırız, onlar bayrağın üstünde gezer" yorumları geldi.