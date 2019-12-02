Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Geçtiğimiz hafta direk dans antrenmanlarında amuda kalkarak poz veren ve bunları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, yeni pozuyla sınırları zorladı.

SIRTINI AÇARAK POZ VERDİ

Günlük yaşantısının her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Şeyma Subaşı, gittiği bir çekimde üstsüz poz verdi. Renkli bir kıyafet giyen ve sırtını komple açık olan Subaşı, pozunu "Geriye bakman gereken tek zaman, ne kadar ileri geldiğini görmek" notuyla paylaştı. Subaşı'nın fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

AMUDA KALKARAK POZ VERMİŞTİ

Son zamanlarda Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, direk dans antremanında amuda kalkarak poz vermişti. Subaşı'nın bu pozları 95 bin beğeni aldı.

ŞEYMA'YI ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU

Bir süredir DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, YouTube kanalından sevgilisiyle aşk dolu anlarını paylaşmıştı. Videoda Şeyma için "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız" diyen Guido, sevgilisini öpücüklere boğmuştu.