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Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Son günlerde yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı.

02.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:52

Geçtiğimiz hafta direk dans antrenmanlarında amuda kalkarak poz veren ve bunları 3 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, yeni pozuyla sınırları zorladı.

SIRTINI AÇARAK POZ VERDİ

Günlük yaşantısının her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Şeyma Subaşı, gittiği bir çekimde üstsüz poz verdi. Renkli bir kıyafet giyen ve sırtını komple açık olan Subaşı, pozunu "Geriye bakman gereken tek zaman, ne kadar ileri geldiğini görmek" notuyla paylaştı. Subaşı'nın fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

AMUDA KALKARAK POZ VERMİŞTİ

Son zamanlarda Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, direk dans antremanında amuda kalkarak poz vermişti. Subaşı'nın bu pozları 95 bin beğeni aldı.

ŞEYMA'YI ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU

Bir süredir DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, YouTube kanalından sevgilisiyle aşk dolu anlarını paylaşmıştı. Videoda Şeyma için "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız" diyen Guido, sevgilisini öpücüklere boğmuştu.

Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştıŞeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştı

Kamerayla poz veren Şeyma SubaşıKamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Guido Senia, sevgilisi Şeyma SubaşıGuido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
BÜYÜK BABA:Yazık ilgi çekmek için herşeyi yapıyor.
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VAŞ:Allah belanızı versin lut kavmine dönmeye başladık
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KUZEYİN UŞAĞI:YAHU bu kadın zivanadan çıkmış. . . . tutabilene ne acet. . . . . . UTANMAZ. . . ARLANMAZ. . . . . . .
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PAŞALI:Bu kadının üzerinden geçenlerin sayısı, otoyol çamlıca gişelerinden geçen araç sayısından daha fazladır.
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ÖZLEM:pislik iyice kudurmuş yaa haber olmak için yapmadığı rezillik kalmadı
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AŞK ADAMI:ÇOK GÜZEL KADIN. ÇOK BEĞENİYORUM
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FİRAT:Git al sende kurtul bizde kurtulalim bu haberden
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13 2
BİRİSİ:Midesiz aciz bumu güzel
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20 2
BT:çok güzel kadın varya harika
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ADINIZI YAZIN:çok çirkin
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