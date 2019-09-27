Şeyma Subaşı İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mini elbiseli pozunu paylaşınca tepki çekti

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken en ilginç paylaşım Şeyma Subaşı'dan geldi.

MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM YAPTI

Deprem sonrası yaşanan sarsıntılardan dolayı binlerce vatandaş evlerine giremediği için park ve bahçelerde sabahladı. Şimdilerde yurt dışında tatilde olan Şeyma Subaşı ise Türk halkı diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.

BORNOZLA POZ VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, dün sabah saatlerinde de Paris'te kaldığı lüks otelin balkonunda verdiği pozu paylaştı. Subaşı'nın bornozla poz verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.