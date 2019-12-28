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Şeyma Subaşı "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım" dedi

Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

28.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:17 Şeyma Subaşı
fenomeni Şeyma Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında yayınlanan Noteri'ne konuk oldu. Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Subaşı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı'dan bir çocuğu olan Subaşı, şu anda yeni bir çocuk sahibi olma planının olmadığını açıkladı. Konuşmasının devamında, "2-3 çocuk sahibi olmayı çok istiyorum" diyen Subaşı, "Kalabalık aile olmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum, nasıl olur ki? Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" diye belirtti.





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Kaynak: TheGeyik

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