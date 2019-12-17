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Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı

YouTube kanalından yayınladığı videolarıyla gündemi sarsan açıklamalar yapan Şeyma Subaşı, bu sefer de kırmızı mini elbisesiyle verdiği yılbaşı pozuyla adından söz ettirdi.

17.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:56

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı bu sefer yakın zamanda yükleyeceği videosunun haberini vermek için kırmızı parlak elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

BAŞTAN KIRMIZI KOMBİNİYLE CESUR PAYLAŞIMLAR YAPTI

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve her pozuyla adından söz ettiren Subaşı, "Noel ruhu sezonu" diyerek yakın zamanda YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini duyurdu. Subaşı bu haberi verirken de kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not aldı.

"EVLİ BİR ADAMDAN HAMİLE KALDIM" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından yayınladığı videosunda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı, Melisa'ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." sözleriyle başladığı açıklamasında "Ünlüler dünyasına girdim" derken gülmesi takipçilerini kızdırmıştı. Çoğu kullanıcı "Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış" sözleriyle Subaşı'na tepkilerini göstermişlerdi.

Şeyma SubaşıŞeyma Subaşı'nın "Evli adamdan hamile kaldığım için ünlü oldum" sözü takipçilerini çileden çıkardı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı

Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (19)
GİNA WİLD:güzel vücutlar boş suratlar
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3 1
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FB Lİ.:Şeyma''nın gazoz kapağını en son Nuri Alço açacak :)))
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BABA:Bravo yani Türkiye de başka haber, başka gündem yok. Allah aşkına bunları haber yapıp durmayın Genç nesli böyle böyle bozdunuz zaten.
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HAYDAR:Kız bikinili fotoğdaf paylaşıyor siz mini elbiseyi olay yapıyorsunuz. . .
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SEVCAN :)::))))
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HAYDOOO:bu site bu kadına calısıyor . . . . .
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TT:AYNEN !!!
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10 0
12345:şeyma yani bu. nerden nasıl bakarsan bak beş para etmez. tek özelliği zengin adamdan hamile kalmak olan tamamen samimiyetsiz, cahil, görgüsüz bi kadın. tek hedefi var gündem olmak ve böyle haberler yaparak sizlerde ekmeğine yağ sürüyorsunuz
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MHMT:gündemi acayip meşgul ediyorsun
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SİVASLI İBOCAN:Şeyma sene bitti, 2020 de nerelerini sergileyeceksin. . . . . ???
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