Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı bu sefer yakın zamanda yükleyeceği videosunun haberini vermek için kırmızı parlak elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

BAŞTAN KIRMIZI KOMBİNİYLE CESUR PAYLAŞIMLAR YAPTI

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve her pozuyla adından söz ettiren Subaşı, "Noel ruhu sezonu" diyerek yakın zamanda YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini duyurdu. Subaşı bu haberi verirken de kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not aldı.

"EVLİ BİR ADAMDAN HAMİLE KALDIM" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından yayınladığı videosunda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı, Melisa'ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." sözleriyle başladığı açıklamasında "Ünlüler dünyasına girdim" derken gülmesi takipçilerini kızdırmıştı. Çoğu kullanıcı "Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış" sözleriyle Subaşı'na tepkilerini göstermişlerdi.