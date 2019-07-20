Şeyma Subaşı, kitabındaki yazım hatasından dolayı özür diledi

Şeyma Subaşı'nın komuoyunda büyük yankı uyandıran kitabı Sadece Şeyma'da geçtiğimiz günlerde Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım' kısmında, 'hidroklorik asit' ile 'hyaluronik asit' kelimelerinin karıştırıldığı ve okuyucuya yanlışlıkla 'tuz ruhu' önerildiği ortaya çıkmıştı.

BEKLENEN HAMLE GELDİ

Birçok kişinin tepkisini çeken hatanın kitapta düzeltilmesinin ardından gözler Şeyma'ya çevrildi. Bir süre sessizliğini koruyan Şeyma'dan beklenen hamle geldi.

"YAZIM HATASI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bir süredir sevgilisi Guido Senia ile tatilde olan Subaşı "Ibiza'da olduğum için serumu paylaşamadım. Yazım hatası için özür diliyorum"notuyla okuyucularından özür diledi.